Der DFB wird am morgigen Freitag den neuen Bundestrainer vorstellen. Der Verband hat für 11 Uhr zu einer Pressekonferenz eingeladen, um den Nagelsmann-Nachfolger offiziell zu präsentieren. Ein Name wird in der Einladung zwar noch nicht genannt, längst ist aber bekannt, dass Jürgen Klopp auf dem Podium Platz nehmen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Klopp galt nach dem Rücktritt von Julian Nagelsmann von Beginn an als Wunschkandidat des DFB. Auch der 59-Jährige selbst machte zuletzt kein Geheimnis aus den Verhandlungen. Als TV-Experte bei MagentaTV verriet er nach dem WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien (1:0 n.V.): „Wir sind nicht weit davon entfernt, etwas verkünden zu können. Das sollte in den nächsten Tagen passieren.“