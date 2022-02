United-Bitte an Pogba

Manchester United hat den Kampf um den abwanderungswilligen Paul Pogba noch nicht aufgegeben. Nach ‚ESPN‘-Informationen trat der englische Rekordmeister mit der Bitte an den Franzosen heran, die Zukunftsentscheidung noch aufzuschieben, bis der neue Trainer feststeht. Der Vertrag des 28-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus.

Mit dem selben Anliegen trat United auch an Anthony Martial (26) und Donny van de Beek (24), die an den FC Sevilla respektive an den FC Everton verliehen wurden, heran. Als Nachfolger für Interimstrainer Ralf Rangnick werden unter anderem Mauricio Pochettino und Erik ten Hag gehandelt. Aber auch der amtierende deutsche Truchsess soll noch nicht aus dem Rennen sein.