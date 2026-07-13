Gladbach-Profi freigestellt

Angreifer Grant-Leon Ranos muss sich einen neuen Verein suchen. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt Sportchef Rouven Schröder: „Grant-Leon haben wir freigestellt, damit er sich einen neuen Verein suchen kann. Ich denke, dass er auf jeden Fall etwas finden wird, für ihn gibt es einen Markt.“ Der 22-Jährige kam vor drei Jahren ablösefrei vom FC Bayern, konnte sich bei den Fohlen aber nie durchsetzen.

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Auch bei seinen Leihstationen in Kaiserslautern und Braunschweig kam der Armenier in der 2. Bundesliga nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Zudem verkrachte sich Ranos mit der armenischen Nationalmannschaft. Insgesamt absolvierte der Rechtsfuß nur 22 Pflichtspiele für die Fohlen und erzielte dabei zwei Tore.