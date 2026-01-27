Prominenter Interessent für Richter

Marco Richter (28) weckt Begehrlichkeiten im Ausland. Nach FT-Informationen zeigt Europa League-Teilnehmer Panathinaikos Athen Interesse an dem offensiven Mittelfeldspieler.

Derzeit ist Richter von Mainz 05 an Darmstadt 98 verliehen. Beim Tabellenzweiten der zweiten Liga ist er gesetzt, kommt in 16 Ligaspielen auf neun Torbeteiligungen (zwei Tore, sieben Assists). Richters Vertrag in Mainz läuft bis 2027.