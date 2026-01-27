Menü Suche
Kommentar
FT-Exklusiv FT-Kurve 2. Bundesliga

Prominenter Interessent für Richter

von David Hamza - Quelle: FT-Exklusiv
Marco Richter im Einsatz für die Lilien @Maxppp

Marco Richter (28) weckt Begehrlichkeiten im Ausland. Nach FT-Informationen zeigt Europa League-Teilnehmer Panathinaikos Athen Interesse an dem offensiven Mittelfeldspieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

Derzeit ist Richter von Mainz 05 an Darmstadt 98 verliehen. Beim Tabellenzweiten der zweiten Liga ist er gesetzt, kommt in 16 Ligaspielen auf neun Torbeteiligungen (zwei Tore, sieben Assists). Richters Vertrag in Mainz läuft bis 2027.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Super League
Darmstadt 98
Panathinaikos
Marco Richter

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Super League Super League
Darmstadt 98 Logo SV Darmstadt 98
Panathinaikos Logo Panathinaikos Athens
Marco Richter Marco Richter
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert