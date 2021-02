Hoffenheim verlängert mit Offensivtalent John

Die TSG Hoffenheim setzt auch in Zukunft auf Offensivtalent Marco John. Wie die Sinsheimer mitteilen, wurde das 18-jährige Eigengewächs mit einem langfristigen Arbeitspapier bis 2024 ausgestattet. Der bisherige Vertrag wäre 2022 ausgelaufen.

„Marco ist ein extrem talentierter Junge, der sich in den für uns alle herausfordernden Monaten der großen Corona- und Verletzungssorgen als echte Option in unserem Bundesliga-Team erwiesen hat. Er hat keine Eingewöhnungszeit gebraucht, als er in einer anspruchsvollen Phase Verantwortung auf dem Platz übernehmen musste“, sagt Sportchef Alexander Rosen, „im Gegenteil: Er hat starke Leistungen gezeigt und seinen Job auf der linken Seite zuverlässig und mit einer beeindruckenden Abgeklärtheit erledigt.“

John gehört seit vergangenem Sommer dem Profikader der TSG an. Der gelernte Offensivspieler stand zuletzt fünfmal hintereinander in der Startelf der Hoffenheimer und spielte jeweils über 90 Minuten als linker Part der Fünferkette durch.