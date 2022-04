Halstenberg spricht über RB-Verlängerung

Marcel Halstenberg kann sich vorstellen, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei RB Leipzig zu verlängern. „Die Trainer haben mir schon signalisiert, dass sie mich auch im nächsten Jahr hier gern sehen würden. Das hilft einem enorm, wenn jemand so auf einen setzt“, erklärt der Linksverteidiger gegenüber der ‚Mitteldeutschen Zeitung‘ und ergänzt: „Jetzt liegt der Ball bei den Vereinschefs.“

Halstenberg genießt das Vertrauen, dass er bei RB bekommt: „Man möchte als Spieler das Gefühl bekommen, dass man wertgeschätzt, dass auf einen gebaut wird. Ich bekomme von allen Seiten positive Signale, das fühlt sich natürlich gut an“, so der 30-Jährige, der aber einschränkt: „Es wird sich zeigen, ob wir zusammenkommen oder nicht.“ Allzu lange Zeit lassen will sich der neunfache Nationalspieler aber nicht: „Ich hatte noch nie eine Situation wie aktuell, dass mein Vertrag in drei Monaten ausläuft und ich nicht weiß, wo ich lande. Deshalb würde ich gern vor der Sommerpause wissen, wo und wie es weitergeht.“