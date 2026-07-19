VfB: Hat Stergiou einen neuen Klub gefunden?

Die Zeit von Leonidas Stergiou beim VfB Stuttgart neigt sich offenbar dem Ende entgegen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, darf der 24-Jährige die Schwaben in diesem Sommer verlassen. Als möglicher Abnehmer gilt sein ehemaliger Verein FC St. Gallen, von dem Stergiou 2023 zunächst auf Leihbasis nach Stuttgart gewechselt war.

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Der Schweizer Nationalspieler war ein Jahr später für zwei Millionen Euro festverpflichtet worden, konnte sich beim VfB jedoch nie dauerhaft durchsetzen und wurde immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. In der vergangenen Rückrunde lief der Defensivspieler auf Leihbasis für den 1. FC Heidenheim auf, kam dort allerdings nur auf fünf Pflichtspiele. Nun könnte es den 24-Jährigen zurück in seine Heimat ziehen.