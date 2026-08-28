Daniel Thioune hat sich zum Interesse von Werder Bremen an Moussa Ndiaye (24) geäußert. Der Cheftrainer der Grün-Weißen sagte auf der heutigen Pressekonferenz: „Der Spieler ist mir bekannt, natürlich aufgrund der letzten Saison auf Schalke, wo er eine Menge Impact auf die Mannschaft hatte, um aufzusteigen. Er ist eine von vielen Personalien, mit denen wir uns aktuell beschäftigen, das steht ja außer Frage. Man muss natürlich sehen, was der Markt uns dann zur Verfügung stellt und was gut für unseren Kader ist.“

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Am heutigen Freitagmorgen sickerte durch, dass Ndiaye bei Werder der Wunschkandidat für die Linksverteidiger-Position ist. Die Verhandlungen mit dem RSC Anderlecht sollen weit fortgeschritten sein, im Gespräch ist eine Leihe mit Kaufoption. In der vergangenen Rückrunde überzeugte der Senegalese bei seinem Gastspiel beim FC Schalke 04.