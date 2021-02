Brighton verlängert mit Schlussmann Sánchez

Brighton & Hove Albion setzt langfristig auf die Dienste von Torhüter Robert Sánchez. Wie der englische Erstligist mitteilt, wurde das ursprünglich bis 2023 datierte Arbeitspapier vorzeitig bis 2025 ausgedehnt. Der 23-jährige Spanier stieg bei den Seagulls nach dem Abschied von Matthew Ryan zum FC Arsenal zur neuen Nummer eins auf.

Cheftrainer Graham Potter ist begeistert: „Robert hat bereits gezeigt, was für ein spannendes Talent er ist, mit einer großartigen Einstellung und Mentalität. Er hat sich schnell an die Premier League gewöhnt, und wir glauben, dass er alle Attribute hat, um sich zu einem erstklassigen Torhüter zu entwickeln.“ In bislang 14 Ligaspielen blieb Sánchez in sechs Partien ohne Gegentor.