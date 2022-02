FC Bayern: Richards will den Alaba-Weg gehen

Chris Richards von der TSG Hoffenheim hat eine konkrete Vorstellung davon, wie sein Karriereweg in Zukunft aussehen soll. Gegenüber ‚The Athletic‘ ließ der Verteidiger verlauten: „Wenn ich also zum FC Bayern zurückkehre und den Weg von David Alaba einschlage, ist das wahrscheinlich das beste Szenario.“ Derzeit spielt der 21-Jährige auf Leihbasis im Kraichgau, so wie einst auch Alaba, der nach seiner Leihe eine Weltkarriere an der Säbener Straße startete und mittlerweile bei Real Madrid die Abwehr anführt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Richards weiß allerdings auch, dass er im Fokus anderer Vereine steht: „Ich denke, wenn man in Hoffenheim spielt, vor allem als junger Spieler, werden viele Topklubs in ganz Europa auf einen aufmerksam.“ Demnach könnte es den Youngster künftig vielleicht auch zu einem ganz anderen Verein ziehen.