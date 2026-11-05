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United kontaktiert Deschamps

von Santi Aouna - Dominik Schneider - Quelle: Foot Mercato
1 min.
Didier Deschamps bei einem Interview @Maxppp

Der Stuhl von Michael Carrick bei Manchester United wackelt auch trotz des 3:2-Sieges in der Champions League gegen die AS Rom gewaltig. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato haben sich die Red Devils bei der Suche nach potenziellen Nachfolgekandidaten unter anderem bei Didier Deschamps gemeldet.

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Neben Unai Emery und Julian Nagelsmann gehört Deschamps zur Shortlist beim Premier League-Klub. Allerdings hält sich die Begeisterung des 58-Jährigen in Grenzen. Deschamps hört sich aktuell zwar Angebote an, spürt dabei aber keinen Druck für eine schnelle Entscheidung. In der italienischen Presse wurde der Weltmeistertrainer von 2018 zudem mit einer möglichen Anstellung bei Juventus Turin in Verbindung gebracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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