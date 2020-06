Rentenvertrag für Immobile

Ciro Immobile wird sein Arbeitspapier bei Lazio Rom langfristig verlängern. Wie italienische Medien übereinstimmend berichten, hat der 30-jährige Torjäger einem Vertrag bis 2025 zugestimmt. Derzeit ist Immobile bis 2023 an den Hauptstadtklub gebunden.

In der laufenden Saison erzielte der Rechtsfuß bereits beeindruckende 30 Pflichtspieltreffer in 33 Partien. 2016 war Immobile vom FC Sevilla zu Lazio gewechselt. In der Saison 2014/15 erlebte er ein erfolgloses Gastspiel bei Borussia Dortmund.