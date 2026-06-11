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Serie A

Sommer konkurriert mit ter Stegen

von Julian Jasch - Quelle: Gazzetta dello Sport
Yann Sommer im Trainingsshirt von Inter Mailand @Maxppp

Neben Marc-André ter Stegen (34), der aktuell vom FC Barcelona an den FC Girona verliehen ist, beschäftigt sich Ajax Amsterdam wohl auch mit Yann Sommer (37). Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ haben die Niederländer Kontakt zum Schlussmann aufgenommen, dessen Arbeitspapier bei Inter Mailand in wenigen Wochen ausläuft.

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Ajax befindet sich offenkundig auf der Suche nach einem prominenten neuen Stammkeeper. Eine Zusage konnte sich der Eredivisie-Vertreter noch nicht abholen. Derweil hat Inter schon einen Sommer-Ersatz am Haken. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet von einer vorläufigen Einigung mit Ivan Provedel (32) von Lazio Rom.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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