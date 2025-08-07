Menü Suche
Bestätigt: Colwill erleidet Horrorverletzung

von Julian Jasch
Levi Colwill für Chelsea im Einsatz @Maxppp

Den FC Chelsea erreicht eine bittere Nachricht. Wie die Blues offiziell mitteilen, hat sich Abwehrspieler Levi Colwill (22) beim Trainingsauftakt am Montag einen Kreuzbandriss zugezogen.

Der englische Nationalspieler (fünf Länderspiele) und unter Chelsea-Coach Enzo Maresca gesetzte Linksfuß habe sich bereits einer Operation unterzogen. Voraussichtlich wird Colwill, der vergangenes Jahr mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, einen Großteil der neuen Saison verpassen.

