Newcastle: Neuer Vertrag für Saint-Maximin

Allan Saint-Maximin winkt nach einem guten Start in die Saison eine Vertragsverlängerung bei Newcastle United. Nach übereinstimmenden Medienberichten in England soll der aktuell bis 2025 laufende Kontrakt vorzeitig um ein weiteres Jahr ausgeweitet werden – inklusive einer saftigen Gehaltserhöhung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Saint-Maximin war im Sommer 2019 für 18 Millionen Euro von OGC Nizza in den St. James‘ Park gewechselt. Bei den Magpies war der französische Linksaußen in einer tristen Saison 2019/20 einer der wenigen Lichtblicke. In der laufenden Spielzeit steht der 23-Jährige nach drei Premier League-Partien bei einem Tor sowie einem Assist.