Menü Suche
Kommentar
Serie A

Milan-Transfer vor dem Aus?

von Tom Kunze - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Massimiliano Allegri schaut seinem Team zu @Maxppp

Der Transfer von André zum AC Mailand steht auf der Kippe. Wie Fabrizio Romano vermeldet, ist der italienische Top-Klub nicht darauf aus, das bisher abgegebene Angebot von rund zwölf Millionen Euro für den Mittelfeld-Akteur von Corinthians aufzubessern. Zuletzt war noch von einer bevorstehenden Einigung zwischen den beiden Vereinen die Rede, nun scheint der brasilianische Erstligist jedoch höhere Forderungen zu stellen.

Unter der Anzeige geht's weiter

André, der in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend zwölf Einsätze für Corinthians verzeichnete, debütierte erst im vergangenen Sommer in der A-Elf. Sein Vertrag in Brasilien ist noch bis Ende 2029 datiert. Milan warb zuletzt stark um die Dienste des 19-jährigen Mittelfeld-Talents. Ob die Rossoneri den Rechstfuß nun wirklich an Land ziehen können, erscheint zumindest fraglich.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Corinthians
Mailand
André Luiz Santos Dias

Weitere Infos

Serie A Serie A
Corinthians Logo Corinthians São Paulo
Mailand Logo AC Mailand
André Luiz Santos Dias André Luiz Santos Dias
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert