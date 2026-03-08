Milan-Transfer vor dem Aus?

Der Transfer von André zum AC Mailand steht auf der Kippe. Wie Fabrizio Romano vermeldet, ist der italienische Top-Klub nicht darauf aus, das bisher abgegebene Angebot von rund zwölf Millionen Euro für den Mittelfeld-Akteur von Corinthians aufzubessern. Zuletzt war noch von einer bevorstehenden Einigung zwischen den beiden Vereinen die Rede, nun scheint der brasilianische Erstligist jedoch höhere Forderungen zu stellen.

André, der in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend zwölf Einsätze für Corinthians verzeichnete, debütierte erst im vergangenen Sommer in der A-Elf. Sein Vertrag in Brasilien ist noch bis Ende 2029 datiert. Milan warb zuletzt stark um die Dienste des 19-jährigen Mittelfeld-Talents. Ob die Rossoneri den Rechstfuß nun wirklich an Land ziehen können, erscheint zumindest fraglich.