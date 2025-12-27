Menü Suche
Premier League

Dicke Überraschung um Chiesa

von Dominik Sandler
1 min.
Federico Chiesa für Liverpool im Einsatz @Maxppp
Liverpool Wanderers

Der FC Liverpool geht heute erstmals überhaupt in ein Heimspiel mit Federico Chiesa. Der 28-jährige Italiener war unter Trainer Arne Slot in seinen ersten beiden Jahren bislang immer außen vor und wurde kaum berücksichtigt, jetzt steht er heute (16 Uhr) gegen die Wolverhampton Wanderers in der Startelf. In der Vorsaison bei Brighton & Hove Albion (2:3) war sein bislang einziger Einsatz von Beginn an in der Premier League.

Liverpool FC
Grund für die überraschende Personalie sind die personellen Engpässe der Reds. Mohamed Salah weilt beim Afrika-Cup, Alexander Isak fehlt verletzt. Zudem muss Domonik Szoboszlai eine Sperre absitzen. In dieser Saison kommt Chiesa auf zwölf Joker-Einsätze in der Premier League und erzielte dabei zwei Tore (eine Vorlage).

