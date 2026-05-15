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Weltmeisterschaft

Japan: Sechs Bundesliga-Stars zur WM

von Tristan Bernert
Ritsu Doan sucht nach Alternativen @Maxppp

Der japanische Fußball-Verband hat den Kader für die anstehende WM bekanntgegeben. Gleich sechs Spieler aus der Bundesliga fahren mit den Samurai Blue in die USA, Kanada und Mexiko: Hiroki Ito (FC Bayern), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Kaishu Sano (Mainz 05), Yuto Suzuki (SC Freiburg) und Kento Shiogai (VfL Wolfsburg).

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Topstar Kaoru Mitoma von Brighton & Hove Albion, der aktuell an einer Oberschenkelverletzung laboriert, fehlt hingegen im Aufgebot. In der Vorrunde der WM trifft Japan auf die Niederlande, Schweden und Tunesien.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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