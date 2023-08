Chelsea sticht Liverpool erneut aus: Lavia kommt an Bord

Der FC Chelsea tütet die nächste teure Neuverpflichtung ein. Für kolportierte 62 Millionen Euro plus sechs Millionen Euro Boni wechselt Roméo Lavia vom FC Southampton an die Stamford Bridge. Bei den Blues unterschreibt der 19-jährige Abräumer einen langfristigen Vertrag bis 2030.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit der Verpflichtung des Belgiers hat Chelsea einmal mehr den FC Liverpool ausgestochen. Denn wie bereits Moisés Caicedo (21) stand auch Lavia zunächst bei den Reds im Wort, ehe Chelsea den bevorstehenden Liverpool-Deal doch noch torpedierte. Nun haben die Blues ihre Mittelfeldzentrale mit dem Duo für insgesamt knapp 180 Millionen Euro verstärkt.

Lese-Tipp

Chelsea: James lange raus

Lavia war erst im vergangenen Jahr aus der Jugend von Manchester City zu Southampton gewechselt. Bei den Saints war der Youngster im Abstiegskampf noch einer der sportlichen Lichtblicke, den Gang in die zweite Liga konnte Lavia aber nicht verhindern. Nach 34 Premier League-Partien für Southampton folgt nun der Karrieresprung zu Chelsea.

Unter der Anzeige geht's weiter

Chelseas Sportdirektoren Laurence Stewart und Paul Winstanley erklären: „Er hat in der vergangenen Saison in der Premier League bei Southampton seine Qualität unter Beweis gestellt und trotz seines jungen Alters Reife bewiesen und ist ein Spieler, den wir schon seit einiger Zeit beobachten. Wir glauben, dass er in der Lage ist, in der laufenden Saison und in den kommenden Jahren bei Chelsea eine wichtige Rolle zu spielen.“