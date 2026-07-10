Riera attackiert Eintracht-Boss: „Du bist ein Niemand“

14 Spiele haben Albert Riera gereicht, um bei Eintracht Frankfurt quasi jeden davon zu überzeugen, dass er der falsche Trainer ist. Der Spanier hat am Main viel verbrannte Erde hinterlassen und mit dem missglückten Intermezzo offenbar nach wie vor nicht abgeschlossen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie er in einer mittlerweile wieder gelöschten Instagram-Story erklärte, waren er und Sportchef Markus Krösche „die einzigen zwei Personen, die morgens bis abends im Verein waren und sich darum bemüht haben, das Chaos innen und außen zu beseitigen, waren Markus Krösche und ich!!! Niemand sonst.“

Riera greift Hellmann direkt an

Doch damit nicht genug, ohne ihn namentlich zu nennen, griff der Mallorquiner SGE-Chef Axel Hellmann massiv an: „Du bist ein Niemand, unbekannt und hast nichts gemacht. Ich weiß immer noch nicht, warum dir der Verein Geld bezahlt.“ Riera sieht damit eine direkte Antwort auf die Kritik des SGE-Chefs. Hellmann habe „entschieden, über mich zu reden, dann mache ich das auch“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Eintracht-Vorstandssprecher hatte in einem ‚FAZ‘-Interview resümiert, dass Riera nie bereit war, „sich mit der Bundesliga, diesem Klub und dem ganzen Umfeld auseinanderzusetzen“. Die Replik des geschassten Trainers fällt deutlich weniger sachlich aus: „Die Eintracht war ein Geist während meiner Zeit. Kein Präsident, keine Direktoren oder irgendjemand anderes war da. Wahrscheinlich tauchen sie nur in guten Momenten auf.“