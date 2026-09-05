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Bundesliga

Werder: Torschütze Füllkrug scherzt über Rückkehr

von Lukas Hörster - Quelle: DeichStube
Niclas Füllkrug freut sich mit Amos Pieper über ein Tor von Werder Bremen @Maxppp
Bremen 3-1 RB Leipzig

Niclas Füllkrug hat sich nach dem 3:1-Sieg von Werder Bremen gegen RB Leipzig gelöst präsentiert. Der Torschütze sagte mit einem Lachen: „Werder macht’s schlau, verkauft die Spieler für viel Geld und holt sie billig zurück.“

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Hintergrund: Für Werder trafen mit Füllkrug und Dinkci zwei Offensivspieler, die vor der Saison als günstige Leihspieler zu Grün-Weiß zurückgekehrt waren. Verkauft wurde das Duo einst für insgesamt rund 22 Millionen Euro.

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