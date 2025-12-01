Menü Suche
Wolfsburg-Interesse: Mann legt sich fest

von Luca Hansen - Quelle: kicker | Bild
Marcus Mann im schicken Zwirn @Maxppp

Der VfL Wolfsburg muss bei der Suche nach einem neuen Sportdirektor eine weitere Absage hinnehmen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, hat sich Marcus Mann für einen Verbleib bei Hannover 96 entschieden. Gegenüber der ‚Bild‘ bestätigt der 41-Jährige seinen Verbleib: „Ja, das ist korrekt.“ Aufsichtsratsboss Martin Kind hatte einem Wechsel bereits einen Riegel vorgeschoben, doch nun hat Mann den Wölfen auch persönlich abgesagt. Bei 96 ist er als Geschäftsführer tätig.

Für Wolfsburg geht die Suche nach einem neuen starken Mann nun weiter. Zuvor platzte nach harten Verhandlungen bereits der Wechsel von Andreas Schicker, der bei der TSG Hoffenheim in der Verantwortung steht. Als Kandidat für den vakanten Posten wird unter anderem Johannes Spors vom FC Southampton gehandelt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
