KSC leiht Goller aus

Benjamin Goller kehrt zu seinem ehemaligen Arbeitgeber zurück. Der SV Werder Bremen leiht den Mittelspieler bis zum Ende der Saison an den Karlsruher SC aus. Zuletzt war der 23-Jährige von der Weser an Ligakonkurrent SV Darmstadt 98 verliehen, wo Goller in der Hinrunde elfmal auf dem Rasen stand und zwei Treffer erzielte. „Der Kontakt mit dem KSC rund um Christian Eichner ist nie abgerissen. Ich freue mich sehr, hier im vertrauten Umfeld wieder loszulegen“, erklärt der Neuzugang.

„Wir kennen Benjamin Goller, er den KSC – das passt perfekt. Wir hätten ihn schon im vergangenen Sommer gerne behalten, konnten eine erneute Leihe dann aber aus verschiedenen Gründen nicht realisieren. Umso mehr freut es uns jetzt, dass wir gemeinsam mit Darmstadt und Bremen eine Lösung gefunden haben“, sagt KSC-Geschäftsführer Oliver Kreuzer. Bereits in der Saison 2020/21 schnürte der Rechtsfuß auf Leihbasis im Wildpark seine Schuhe.