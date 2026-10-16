Im Verein und in der Nationalmannschaft suchte Nick Woltemade zuletzt nach seiner Form. Wirklich treffsicher präsentierte sich der Angreifer nicht. Nicht zuletzt, weil Newcastle United im vergangenen Sommer 75 Millionen Euro für den Hünen auf den Tisch legte, steht der gebürtige Bremer besonders stark im Fokus.

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Über eine Leihe zu Juventus Turin soll Woltemade nun wieder in die Erfolgsspur kommen. Gestern Abend gegen Celta Vigo (2:1) steuerte der 14-fache Nationalspieler den Ausgleichstreffer in der 58. Minute bei, der Juventus zurück ins Spiel brachte. Ein erster Schritt in die richtige Richtung für den in der laufenden Spielzeit noch überwiegend glücklosen Torjäger.

Nach dem Spiel äußerte sich Woltemade zu seinem zweiten Europa League-Treffer im Trikot der Alten Dame: „Ich denke, heute war mein bestes Spiel für Juve. Ich habe einige gute Aktionen gezeigt und klar, ich kann mich noch verbessern, aber insgesamt bin ich zufrieden mit dem Tor.“ Dass Routinier Marcos Alonso (35) einen haarsträubenden Fehler produzierte und Woltemade den Ball mit der Brust mustergültig servierte, spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle.

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Selbstvertrauen steigt

Besonders eine Aussage, die Woltemade nach der Partie tätigte, bleibt hängen: „Tore geben immer Selbstvertrauen, und das ist das Wichtigste für einen Stürmer.“ Dabei lässt der 24-Jährige auch einen kleinen Blick in sein Innenleben zu. Dass es Woltemade in den vergangenen Wochen an Selbstbewusstsein mangelte, konnte man als Zuschauer in gewissen Szenen auf dem Rasen erkennen.

‚Whoscored‘ veröffentlichte heute, dass es Woltemade gegen die Spanier gelang, sieben Torchancen zu kreieren. Das ist der höchste Wert, der in der bisherigen Europa League-Saison in einem Spiel von einem Profi erreicht wurde. Möglich, dass sich das jetzt ändert und der Knoten geplatzt ist. Ein gutes Spiel, ein wichtiges Tor, ein entscheidender Moment können schon eine Wende herbeiführen. Mit Randal Kolo Muani (27) hat Woltemade außerdem einen ehemaligen Bundesliga-Profi an seiner Seite. Die beiden verstehen sich auf dem Platz hervorragend und betonten dies explizit nach der Partie gegen Vigo.

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Sturmduo mit Kolo Muani?

„Ich spiele gerne mit Kolo, er ist ein guter Passgeber und auch ein hervorragender Stürmer. Und natürlich gilt generell: Wenn zwei Stürmer auf dem Platz stehen, kann sich die Abwehr nur auf einen konzentrieren“, ließ Woltemade verlauten. Kolo Muani sieht das ähnlich. Der Franzose hatte nach dem 1:1 gegen Cagliari Calcio gesagt: „Mit Woltemade an meiner Seite hatte ich mehr Chancen. Nick ist sehr groß und hält die Verteidiger auf Trab, was mir zugutekommt, weil ich mich dadurch freier bewegen und gefährlicher werden kann. Ich fühle mich wohl, wenn ich mit Woltemade zusammenspiele.“

Vielleicht hilft das Zusammenspiel mit Kolo Muani dem DFB-Stürmer in den kommenden Spielen, um seine Bestleistung abzurufen. Spielt auch Trainer Luciano Spalletti künftig mit und lässt beide Offensivspieler gemeinsam von der Leine, könnten zusätzliche Momente und Tore entstehen, die Woltemade helfen, wieder der alte zu werden.