Bei Paris St. Germain plant man vorerst nicht, im Januar einen Ersatz für den am Kreuzband verletzten Khvicha Kvaratskhelia (25) zu verpflichten. „Verletzungen bedeuten nicht automatisch, dass wir neue Spieler verpflichten müssen“, erklärte Luis Enrique auf der heutigen Pressekonferenz.

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Gleichbedeutend damit, dass PSG auf jeden Fall die Füße stillhalten wird, sei dies aber nicht. „Wir bleiben offen für neue Möglichkeiten. Das ist eine Option“, so Enrique weiter. Zur Erinnerung: Unmittelbar nach der Verletzung von Kvaratskhelia ploppten Gerüchte um Ibrahim Maza (20) von Bayer Leverkusen auf.

Interne Alternativen bei den Parisern sind Désiré Doué (21), Ferran Torres (26) und Sommerneuzugang Mika Godts (21). Akute Personalnot sieht anders aus. Abzuwarten bleibt, wie lange Ousmane Dembélé (29) mit seiner Muskelverletzung im Oberschenkel ausfallen wird.

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Sollte hier nichts Ungewöhnliches passieren, wird der noch amtierende Weltfußballer in einigen Wochen wieder fit sein. In dem Fall wird PSG den langen Kvaratskhelia-Ausfall voraussichtlich aussitzen.