Hoffenheim: Schicker kündigt Transfers an

Der Kader der TSG Hoffenheim wird sich in den kommenden Tagen verkleinern. „In den nächsten Tagen geht es darum, den Kader zu verschlanken. Der ist nach wie vor sehr, sehr groß“, kündigte Sportgeschäftsführer Andreas Schicker laut ‚Sky‘ beim heutigen Trainingsauftakt an.

Zunächst will die TSG Spieler durch Leihdeals von der Gehaltsliste bekommen. „Die eine oder andere Leihgeschichte wird jetzt über die Bühne gehen“, so Schicker. Aktuell verdienen fast 40 Profis in Hoffenheim ihre Brötchen. Als Abschiedskandidaten gelten allen voran Florian Grillitsch (29), Attila Szalai (27) und Stanley Nsoki (26).