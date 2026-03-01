Reus macht weiter

Marco Reus setzt sein Abenteuer bei LA Galaxy fort. Wie die US-Amerikaner bekanntgeben, hat der Mittelfeldspieler seinen Vertrag bis Dezember 2027 verlängert. „Marco bringt ein unglaubliches Maß an Qualität, Erfahrung und Führungsstärke in unsere Mannschaft ein. Seine Professionalität und seine täglichen Standards motivieren alle um ihn herum, und sein Einfluss sowohl in der Umkleidekabine als auch auf dem Spielfeld ist unermesslich“, so General Manager Will Kuntz.

Der 36-Jährige wechselte im August 2024 von Borussia Dortmund nach Kalifornien. Bereits in seinem ersten Jahr gewann er mit LA die Meisterschaft. Bis 2027 will man einen neuen Anlauf wagen.