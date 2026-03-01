Menü Suche
Offiziell Major League Soccer

Reus macht weiter

von Luca Hansen - Quelle: lagalaxy.com
1 min.
Marco Reus kickt jetzt für LA Galaxy @Maxppp

Marco Reus setzt sein Abenteuer bei LA Galaxy fort. Wie die US-Amerikaner bekanntgeben, hat der Mittelfeldspieler seinen Vertrag bis Dezember 2027 verlängert. „Marco bringt ein unglaubliches Maß an Qualität, Erfahrung und Führungsstärke in unsere Mannschaft ein. Seine Professionalität und seine täglichen Standards motivieren alle um ihn herum, und sein Einfluss sowohl in der Umkleidekabine als auch auf dem Spielfeld ist unermesslich“, so General Manager Will Kuntz.

LA Galaxy
The journey continues ✍️

The LA Galaxy announced today that the club has signed Marco Reus to a contract extension through December 2027.

📰:
Der 36-Jährige wechselte im August 2024 von Borussia Dortmund nach Kalifornien. Bereits in seinem ersten Jahr gewann er mit LA die Meisterschaft. Bis 2027 will man einen neuen Anlauf wagen.

Major League Soccer
Galaxy
Marco Reus

Major League Soccer Major League Soccer
Galaxy Logo LA Galaxy
Marco Reus Marco Reus
