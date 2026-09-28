Nach Griechen-Pleite: Klopp braucht den Bayern-Block

Die 0:1-Pleite der deutschen Nationalmannschaft gegen Griechenland sorgte für bittere Ernüchterung im Lager des DFB. Allerdings lassen sich zahlreiche Erkenntnisse aus der Partie ableiten, die künftig dafür sorgen sollten, alte Fehler abzustellen. Der Blick nach vorne sollte sich vor allem daran orientieren, was in Fußball-Deutschland gut läuft. Und dabei führt kein Weg am FC Bayern vorbei.

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Während die Nationalmannschaft seit Jahren in einer Krise steckt, gehören die Bayern als Aushängeschild des deutschen Vereinsfußballs zur absoluten Elite in Europa. Logisch ist, dass sich der Spielstil und der damit einhergehende Erfolg des Rekordmeisters nicht einfach so auf die DFB-Elf übertragen lässt. Da sich im Team der Bayern aber einige Nationalspieler befinden, bietet sich an, die bereits existierenden Automatismen auch mit dem Adler auf der Brust zu nutzen.

Das Zusammenspiel von Joshua Kimmich (31) und Felix Nmecha (25) funktionierte gegen die Griechen nicht. Sinnbildlich dafür war die Szene, die zum Gegentor führte. Nmecha führte den entscheidenden Zweikampf dilettantisch, Kimmich fälschte den Schuss unhaltbar ins eigene Netz ab. Ehrlicherweise hat die Kooperation der beiden Mittelfeldspieler in den bisherigen gemeinsamen Spielen nie wirklich Früchte getragen.

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Mit Aleksandar Pavlovic (22) gehört auch Kimmichs Mittelfeldkollege vom FC Bayern zum Aufgebot unter Jürgen Klopp. Der Bundestrainer hat dementsprechend das Herzstück der rot-weißen Fußballmaschine zur Verfügung. Warum also darauf verzichten?

Vor allem in der aktuellen Findungsphase und der Neuausrichtung unter Klopp könnte das Duo Pavlovic/Kimmich dafür sorgen, Stabilität und Routine zu etablieren. Tom Bischof (21) ist im Klub erster Ersatz für beide Akteure, die Rolle wäre ihm im Nationaldress auch zuzutrauen.

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Bayern-Block nutzen oder nicht?

Mit Abwehrchef Jonathan Tah (23) im Zentrum und Nathaniel Brown (23) auf links gäbe es dahinter auch zwei Eckpfeiler der Bayern-Viererkette, die voraussichtlich Startelfspieler für Klopp sein werden. Im Offensivbereich sind zudem Lennart Karl (18), Jamal Musiala (23) und Serge Gnabry (31) eingeplant. Auch hier existieren schon Automatismen, die gestern Abend bei Kevin Schade (24), Karim Adeyemi (24) und Younes Ebnoualib (23) nahezu gänzlich fehlten.

Sollte Jürgen Klopp auf einen erfolgreichen Bayern-Block in der DFB-Elf zurückgreifen? Ja, die vorhanden Automatismen würden dem Nationalteam helfen Nein, er muss die formstärksten Spieler zu einer Mannschaft formen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Seit dem Titelgewinn 2014 zieht sich eine Sache wie ein roter Faden durch das Spiel der Nationalmannschaft: Gegen tiefstehende Gegner bekommen die Jungs mit dem Adler auf der Brust Probleme. Genau diese Hürde überwinden die Spieler der Bayern aber nahezu jedes Wochenende. Unter Trainer Vincent Kompany produziert der Bundesliga-Primus Tore am Fließband – auch in der Champions League gegen hochklassige Gegner.

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Selbstverständlich müssen Kicker mit hoher Qualität wie Florian Wirtz (23), Said El Mala (20), Kai Havertz (27), Nico Schlotterbeck (26) oder Marc-André ter Stegen (34) auch integriert werden. Dass diese Ausnahmespieler ihre Qualitäten in einem System, das bereits auf einem starken Fundament steht, besser zur Geltung bringen können, liegt jedoch auf der Hand.

So könnte die DFB-Elf mit Bayern-Block aussehen