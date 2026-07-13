Menü Suche
Kommentar
FT-Exklusiv 2. Bundesliga

Fürth bedient sich in Mainz

von Lukas Hörster - Quelle: FT-Exklusiv
Maxim Dal beim Fotoshooting @Maxppp

Die SpVgg Greuther Fürth verstärkt sich in der Innenverteidigung mit Maxim Dal. Nach FT-Informationen wechselt der 20-Jährige per festem Transfer vom FSV Mainz 05 zum Zweitligisten und unterschreibt einen Vertrag bis 2029.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (17:01 Uhr): Die Vereine haben den Transfer offiziell bestätigt.

Dal gehörte in Mainz offiziell zum Profikader, ein Kreuzbandriss verhinderte jedoch den Durchbruch. In der vergangenen Saison spielte der 28-fache deutsche Juniorennationalspieler fünfmal in der Regionalliga für die Mainzer Zweitvertretung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Bundesliga
Mainz 05
Greuther Fürth
Maxim Bora Dal

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
Mainz 05 Logo 1. FSV Mainz 05
Greuther Fürth Logo Greuther Fürth
Maxim Bora Dal Maxim Bora Dal
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert