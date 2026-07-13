Die SpVgg Greuther Fürth verstärkt sich in der Innenverteidigung mit Maxim Dal. Nach FT-Informationen wechselt der 20-Jährige per festem Transfer vom FSV Mainz 05 zum Zweitligisten und unterschreibt einen Vertrag bis 2029.

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Update (17:01 Uhr): Die Vereine haben den Transfer offiziell bestätigt.

Dal gehörte in Mainz offiziell zum Profikader, ein Kreuzbandriss verhinderte jedoch den Durchbruch. In der vergangenen Saison spielte der 28-fache deutsche Juniorennationalspieler fünfmal in der Regionalliga für die Mainzer Zweitvertretung.