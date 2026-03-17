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Trotz Kaufoption: Geht Fortuna bei Muslija leer aus?

von Luca Hansen - Quelle: Bild
Florent Muslija joggt @Maxppp

Florent Muslija droht Fortuna Düsseldorf trotz Kaufoption in Höhe von einer Million Euro durch die Lappen zu gehen. Der Clou: Der Passus gilt laut der ‚Bild‘ nur bei einem Aufstieg der Rheinländer. Ein Szenario, das schon jetzt quasi ausgeschlossen ist.

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Sportvorstand Sven Mislintat wird dem Boulevardblatt zufolge dennoch versuchen, Muslijas Stammverein SC Freiburg von einem Transfer zu überzeugen. Auch der 27-jährige Mittelfeldspieler selbst fühlt sich bei der Fortuna sehr wohl.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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