Anton winkt deutlicher Gehaltssprung

Borussia Dortmund möchte Waldemar Anton für seine konstant guten Leistungen belohnen. Die ‚WAZ‘ berichtet, dass der BVB dem 29-jährigen Leader im Zuge der anvisierten Vertragsverlängerung eine deutliche Gehaltserhöhung gewähren will.

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Gespräche über eine Ausdehnung des aktuell bis 2028 laufenden Arbeitspapiers werden in den kommenden Wochen geführt. Anton fühlt sich in Dortmund sehr wohl, hat durch seine Darbietungen aber auch Vereine aus dem Ausland auf sich aufmerksam gemacht. Atlético Madrid und Manchester United werden mit dem Abwehrchef in Verbindung gebracht.