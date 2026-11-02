Manchester United schlittert immer tiefer in die Krise. Nach der 0:2-Pleite gegen den FC Chelsea ist der so stolze englische Rekordmeister seit mittlerweile neun Pflichtspielen ohne Sieg. Ein Gesicht des aktuellen Misserfolgs ist Bruno Fernandes. Geht die Zeit des Kapitäns im Old Trafford bald zu Ende?

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut der ‚Daily Mail‘ zieht United einen Verkauf des 32-jährigen Spielmachers in Erwägung, um nicht das Risiko eines ablösefreien Abschieds einzugehen. Fernandes‘ Vertrag läuft zwar schon im kommenden Sommer aus, die Red Devils besitzen allerdings die Option, den Kontrakt um ein Jahr auszuweiten – für den Klub ein wichtiges Sicherheitsnetz.

Der Bericht der britischen Tageszeitung deutet an, dass der Portugiese in absehbarer Zeit abgegeben werden könnte. United wolle nicht ein Vermögen für einen Verbleib ausgeben und sei schon im vergangenen Sommer bereit gewesen, den Rechtsfuß in Richtung Al Hilal ziehen zu lassen. Interesse an Fernandes wurde zuletzt auch dem AC Mailand nachgesagt.