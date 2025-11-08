Bittere BVB-Überraschung um Süle

Borussia Dortmund muss im heutigen Auswärtsspiel gegen den Hamburger SV (15:30 Uhr) etwas überraschend auf Niklas Süle (30) verzichten. Einem Bericht der ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge reiste der Innenverteidiger nicht mit in die Hansestadt, da er weiterhin an einer Zehenprellung laboriert. Dabei hatte Trainer Niko Kovac auf der gestrigen Pressekonferenz noch angekündigt, dass „Niki nach auskurierter Zehverletzung wieder mittrainieren wird.“ Allem Anschein nach ist die Verletzung doch noch nicht komplett auskuriert.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den Kader geschafft haben es dagegen Julian Brandt (29) und Ramy Bensebaini (30), die gestern noch fraglich waren. Spielmacher Brandt kehrt nach muskulären Problemen zurück, Innenverteidiger Bensebaini hatte bis zuletzt mit Rückenproblemen zu kämpfen. Salih Özcan (27) wurde für das Spiel beim HSV erneut aus dem Kader gestrichen.