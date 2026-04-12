Nachfolger steht bereit: Wackelt der Stuhl von Arteta?

Der FC Arsenal und Mikel Arteta stehen vor richtungsweisenden Wochen. Nach den enttäuschenden Niederlagen im Carabao Cup-Finale gegen Manchester City (0:2) und im FA Cup-Viertelfinale gegen Zweitligist FC Southampton (1:2) ruhen nun alle Hoffnungen auf der Premier League und der Königsklasse. Sollte am Ende der Saison erneut kein großer Titel zu Buche stehen, wird die Luft für Arteta dünner. Das berichtet die ‚Mundo Deportivo‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Baske hatte die Londoner 2019 übernommen und wieder zu einem Spitzenteam geformt, doch die großen Erfolge blieben seither aus. Lediglich der FA Cup-Sieg 2020 steht in der Vitrine. Bleibt dies auch nach dieser Saison so, hätte Arteta seinen Kredit bei den Verantwortlichen verspielt. Die zähen Verhandlungen über eine Ausdehnung seines bis 2027 laufenden Kontrakts stocken bereits seit längerem. Womöglich wollen die Verantwortlichen nun erst den Ausgang der laufenden Spielzeit abwarten.

Für den Fall einer Trennung soll bereits ein Nachfolger auserkoren sein: Cesc Fabregas soll zum Verein zurückkehren. Der Trainer des italienischen Erstligisten Como 1907 kennt den Klub bestens. Als Spieler war der 38-Jährige acht Jahre für die Gunners aktiv und bestritt 303 Pflichtspiele.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch an der Seitenlinie stellt der Spanier sein Talent unter Beweis. Fabregas übernahm Como als Aufsteiger im Sommer 2024 und führte das Team in seiner Debütsaison auf Rang zehn. In der laufenden Spielzeit kämpft er mit den Norditalienern sogar um eine Qualifikation für die Champions League. Sein Vertrag am Comer See läuft noch bis 2028.