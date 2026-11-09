Olympique Lyon hat einen neuen Trainer vorgestellt. Carlos Vicens wird den französischen Erstligisten fortan trainieren. Der 43-Jährige hat bis Sommer 2028 unterschrieben.

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Der Spanier wurde beim SC Braga erst vor drei Wochen von seinen Aufgaben entbunden und war seitdem vereinslos. Bei OL tritt er die Nachfolge von Paulo Fonseca an, der für rund fünf Millionen Euro zu Sporting Lissabon gewechselt ist.