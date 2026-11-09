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Offiziell Ligue 1

Lyon präsentiert neuen Trainer

von Dominik Sandler - Quelle: ol.fr
Carlos Vicens beim SC Braga @Maxppp

Olympique Lyon hat einen neuen Trainer vorgestellt. Carlos Vicens wird den französischen Erstligisten fortan trainieren. Der 43-Jährige hat bis Sommer 2028 unterschrieben.

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Olympique Lyonnais
🔴🔵 Carlos Vicens est le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais !

Bienvenue à Lyon, coach ! 🤝🦁
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Der Spanier wurde beim SC Braga erst vor drei Wochen von seinen Aufgaben entbunden und war seitdem vereinslos. Bei OL tritt er die Nachfolge von Paulo Fonseca an, der für rund fünf Millionen Euro zu Sporting Lissabon gewechselt ist.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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