Menü Suche
Kommentar
Offiziell Serie A

Lodi findet neuen Klub

von Julian Jasch - Quelle: atletico.com.br
Renan Lodi im Hilal-Trikot @Maxppp

Renan Lodi heuert in seiner brasilianischen Heimat an. Atlético Mineiro nimmt den zuletzt vereinslosen Linksverteidiger unter Vertrag. Eine Ablöse muss der Klub aus Belo Horizonte nicht aufbringen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lodi war bis Mitte September für den saudischen Erstligisten Al Hilal aktiv, nach einiger Diskrepanzen wurde sein dortiger Kontrakt aber frühzeitig aufgelöst. In seiner Karriere sammelte der 27-jährige Linksfuß unter anderem bereits 19 Länderspiele, 84 Einsätze in La Liga sowie 28 Pflichtspiele in der Premier League.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Mineiro
Renan Lodi

Weitere Infos

Serie A Serie A
Mineiro Logo Atlético Mineiro
Renan Lodi Renan Lodi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert