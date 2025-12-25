Lodi findet neuen Klub

Renan Lodi heuert in seiner brasilianischen Heimat an. Atlético Mineiro nimmt den zuletzt vereinslosen Linksverteidiger unter Vertrag. Eine Ablöse muss der Klub aus Belo Horizonte nicht aufbringen.

Lodi war bis Mitte September für den saudischen Erstligisten Al Hilal aktiv, nach einiger Diskrepanzen wurde sein dortiger Kontrakt aber frühzeitig aufgelöst. In seiner Karriere sammelte der 27-jährige Linksfuß unter anderem bereits 19 Länderspiele, 84 Einsätze in La Liga sowie 28 Pflichtspiele in der Premier League.