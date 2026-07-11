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Wechsel-Sensation bei Salah?

Mohamed Salah wird in diesem Sommer bei einem neuen Klub unterschreiben. Zieht es den ägyptischen Nationalhelden in die MLS?

von Tobias Feldhoff - Quelle: The Athletic
1 min.
Mohamed Salah ist unzufrieden @Maxppp

Welchen Verlockungen erliegt Mohamed Salah nach seinem Vertragsende beim FC Liverpool? Sind es eher die wirtschaftlichen, geht es für den Superstar wohl nach Saudi-Arabien. Aus sportlicher Sicht müsste der 34-Jährige eigentlich in Europa bleiben. Doch die echten Optionen sind bislang rar gesät.

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Und so hofft ein Klub aus der nordamerikanischen Major League Soccer auf den Zuschlag. ‚The Athletic‘ berichtet, dass Kansas City sein Glück versucht. Und der Verein aus Missouri soll von sämtlichen Vertretern aus der heimischen Liga die besten Chancen haben.

Gleichbedeutend mit Salahs Wechsel in die MLS ist dies allerdings nicht. Weiterhin präferiert der so begnadete Linksfuß die Optionen Saudi-Arabien und Europa. Doch dass man auch in den USA durchaus in der Lage ist, einen guten Fußballer zu schätzen, haben viele prominente Beispiele vor ihm und nicht zuletzt auch die WM gezeigt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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