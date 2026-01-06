Rekordablöse: Vinicius vor dem Abflug?

Seinen Kredit bei den Fans hat Vinicius Junior so langsam verspielt. Auch beim 5:1-Erfolg gegen Real Betis wurde der 25-Jährige im Santiago Bernabéu am Wochenende wieder ausgepfiffen, sodass sich sein Trainer Xabi Alonso nach der Partie sogar vor den Brasilianer stellen musste. „Vinicius ist, war und wird auch weiterhin von grundlegender Bedeutung für Madrid sein. Ich bin sicher, dass das Bernabéu ihm wieder applaudieren wird.“

Ob Alonsos Prophezeiung in Erfüllung geht, wir sich erst zeigen. Die vertragliche Situation hat offensichtlich Auswirkungen auf Vinis sportliche Leistungen. Seit 15 Partien wartet der Linksaußen auf einen eigenen Treffer. Schon länger beschäftigt er sich mit einem Abgang, die Vertragsverhandlungen für eine Verlängerung über 2027 hinaus stocken.

Ist ein Vereinswechsel die Lösung? Wie der ‚Guardian‘ berichtet, würde der FC Chelsea Vini nur allzu gerne in die Premier League lotsen. Dafür bereite man an der Stamford Bridge ein Angebot in Höhe von 160 Millionen Euro vor. Es wäre der teuerste Transfer in der Geschichte für die Blues. Bislang ist Enzo Fernández (24) mit einer Ablöse von 121 Millionen der Rekordeinkauf.