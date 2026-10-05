Eintracht: Wunderkind Ilicevic heiß begehrt

Zahlreiche europäische Spitzenklubs bekunden Interesse an Niko Ilicevic. Informationen von ‚Sky‘ zufolge verfolgen Real Madrid, der FC Barcelona, Manchester City, der AC Mailand sowie Inter Mailand die Entwicklung des 15-jährigen Wunderkinds von Eintracht Frankfurt genau. Vor wenigen Wochen sickerte zudem durch, dass sich der FC Bayern in der Vergangenheit intensiv um den offensiven Mittelfeldspieler bemüht hatte.

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Die Frankfurter sitzen allerdings am längeren Hebel und planen weiter fest mit Ilicevic. Der deutsche U17-Nationalspieler könnte zeitnah zu seinen ersten Einsätzen bei den Profis kommen. Anfang Juli unterschrieb der Linksfuß einen bis 2029 datierten Fördervertrag, der sich laut der ‚Bild‘ an seinem 18. Geburtstag in einen Profivertrag umwandelt.