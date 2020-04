Bayern-Bosse einigen sich auf Kurs: Mindestens ein Top-Transfer

Hansi Flick (Trainer), Hasan Salihamidzic (Sportchef) und Oliver Kahn (angehender Vorstandsboss) – so heißt die neue Führungsriege des FC Bayern. Der Start, vor allem zwischen den beiden Erstgenannten, war nicht ganz unkompliziert. Nach einer Aussprache kurz vor Flicks Verlängerung bis 2023 sollen die Dinge nun harmonischer laufen. Davon berichtet die ‚Sport Bild‘.

Parteien nähern sich an

Schon in der laufenden Woche sollen die Transferplanungen gemeinsam angegangen werden. Vom Kandidaten-Trio Leroy Sané (24, Manchester City), Timo Werner (24, RB Leipzig) und Kai Havertz (20, Bayer Leverkusen) soll mindestens einer kommen.

Die Vorlieben haben sich dabei nicht verändert: Flick bevorzugt für die Offensive laut ‚Sport Bild‘ nach wie vor Leipzig-Stürmer Werner, während Sané der Favorit von Salihamidzic ist. Seit der Aussprache sind die Fronten aber nicht mehr so verhärtet, so sei der Trainer „nicht grundsätzlich gegen eine Verpflichtung“ von Sané.

Kader soll breiter werden

Ferner herrscht der ‚Sport Bild‘ zufolge Einigkeit darüber, dass der Kader künftig breiter aufgestellt werden soll. Bedarf herrscht auf beiden Außenverteidiger-Positionen. Auch nach einem Innenverteidiger soll gefahndet werden, da Jérôme Boateng (31) im Sommer endgültig den Abflug machen könnte. Nach FT-Infos sind englische Klubs wie der FC Arsenal und der FC Chelsea interessiert.

Während mit Thomas Müller (30) eine zentrale Figur der Mannschaft am gestrigen Dienstag verlängert hat, ist man bei zwei anderen Leistungsträgern noch nicht ganz so weit. Eine Einigung mit Mittelfeld-Regisseur Thiago (28) ist in der Mache. Selbiges gilt für die Verlängerung mit Kapitän Manuel Neuer (34), jedoch hatte man sich die Gespräche „einvernehmlicher vorgestellt“.