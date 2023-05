Langzeit-Deal: Barça & Dembélé wollen Verlängerung

Allem Anschein nach bewegen sich Ousmane Dembélé und der FC Barcelona mit größeren Schritten aufeinander zu. Die Katalanen wollen den Vertrag mit dem französischen Flügelstürmer langfristig verlängern und auch Dembélé steht dieser Idee offenbar sehr positiv gegenüber.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Marca‘ berichtet, wollen die Verantwortlichen des FC Barcelona den Vertrag des 25-Jährigen bis 2028 verlängern. Sein aktuelles Arbeitspapier ist nur noch bis 2024 gültig. Zudem beinhaltet sein Kontrakt eine Ausstiegsklausel über 50 Millionen Euro für die Monate Juni und Juli. Davon will Dembélé aber keinen Gebrauch machen, so die spanischen Tageszeitung.

Lese-Tipp

United plant Rekord-Transfer | Geht Barça all in für Messi?

Wirtschaftlich umsetzbar

Der 35-fache Nationalspieler der Équipe Tricolore fühle sich sehr wohl in Barcelona und plane nicht, den Verein zu verlassen. Vielmehr streben Dembélé wie auch sein Berater Moussa Sissoko zeitnahe Verhandlungen an, um eine Einigung mit Barça zu erzielen. In einem ersten Treffen soll der Klub angekündigt haben, in Kürze ein formelles Eröffnungsangebot an die Spielerseite zu senden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Da Dembélés Vertrag auch kommende Saison noch gültig ist, spielt sein Gehalt in den Planungen für das Budget der nächsten Spielzeit ohnehin eine Rolle. Dementsprechend rechnen die Offiziellen der Blaugrana nicht mit erheblichen Zusatzkosten und könnten eine Verlängerung mit dem früheren BVB-Profi in die üblichen Transfer- und Kaderpläne einbinden, ohne an anderer Stelle Abstriche machen zu müssen, erklärt die ‚Marca‘.