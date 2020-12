Havertz: Premier League „komplett anders“ als die Bundesliga

Kai Havertz zieht nach seinem Wechsel von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea einen Vergleich zwischen der Bundesliga und der Premier League. Im Interview mit ‚Sky‘ sagt der 21-Jährige: „Ich will jetzt nicht sagen, dass es eine andere Qualität ist als in der Bundesliga, aber das Spiel ist hier einfach komplett anders. In der Bundesliga hast du auch mal mehr Zeit, auch in der Rückwärtsbewegung. Aber hier hast du da keine Zeit für, weil jeder Lauf von deinem Gegenspieler gefühlt ein Sprint ist. Hier ist es viel physischer, viel aggressiver von der Spielweise.“

Und weiter: „Es gibt hier vielleicht zwei oder drei Mannschaften die ihren Ballbesitzfußball spielen, aber die restlichen Mannschaften, die hauen den Ball einfach nach vorne und gehen dann auf die zweiten Bälle.“ Havertz räumt zudem ein, dass er zunächst Zeit benötigt hat, um sich an die neue Spielweise zu gewöhnen: „Es hat natürlich die eine oder andere Woche gebraucht, um sich da hundertprozentig drauf einzustellen.“