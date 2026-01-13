FC Bayern: Boey fehlt wegen „seltener Erkrankung“

Zum gesundheitlichen Zustand von Sacha Boey gibt es neue Informationen. Laut einem Bericht der ‚tz‘ plagt den Rechtsverteidiger des FC Bayern „eine seltene und langfristige Magen-Darm-Erkrankung“. Infolgedessen habe der Franzose auch an Gewicht verloren. Seit Anfang Dezember fällt der 25-Jährige aus, sein letzter Einsatz datiert vom 1. November beim 3:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen.

Auf der heutigen Pressekonferenz sagte Trainer Vincent Kompany: „Er hat ein bisschen Pech gehabt. Er war eigentlich in einer guten Phase, ist aber zum falschen Zeitpunkt krank geworden.“ Sportdirektor Christoph Freund betonte: „Das war bitter, dass er jetzt schon so lange krank ist und noch immer nicht ganz fit ist. Wir hätten ihn auch gebraucht in dieser Phase. Das Wichtigste ist, dass er wieder gesund wird und zur Verfügung steht. Aber natürlich gibt es einen hohen Konkurrenzkampf auf dieser Position.“ Boey darf die Bayern im Januar verlassen, zuletzt wurde Crystal Palace Interesse nachgesagt. Fraglich, dass ein Deal unter den nun bekannten neuen Umständen zustande kommt.