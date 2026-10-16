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Bundesliga

Bayern-Boss kommentiert Wirtz-Gerücht

von Emanuel Schultz - Quelle: Sky
1 min.
Florian Wirtz im Einsatz für den FC Liverpool @Maxppp

Herbert Hainer hat sich zu der Personalie Florian Wirtz geäußert. Bei ‚Sky‘ sagt der Präsident des FC Bayern, dass der DFB-Star momentan nicht auf der Einkaufsliste steht. Hainer sagt über den kriselnden Ex-Leverkusener, der am gestrigen Donnerstag mit den Münchnern in Verbindung gebracht wurde: „Florian Wirtz ist ein herausragender Spieler.“

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Hainer weiter: „Es tut mir fast ein bisschen leid für ihn, dass er in England noch nicht die Form gebracht hat, die er bei Leverkusen hatte, denn wir brauchen ihn auch für die deutsche Nationalmannschaft. Aber wir haben so einen Top-Kader, dass wir unheimlich froh sind. Und deswegen ist das für uns kein Thema zurzeit.“ Ein Transfer-Dementi von Hainer – zumindest für den Moment.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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