Neuer-Nachfolge: Zahlt Bayern 30 Millionen?

Der FC Bayern zeigt angeblich Interesse an Lukas Hornicek. Laut der portugiesischen Zeitung ‚A Bola‘ beobachten die Münchner die Entwicklung des 23-jährigen Torhüters genau, Kontakt zum SC Braga habe Bayern aber noch nicht aufgenommen.

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Die Portugiesen sollen ohnehin die klare Haltung vertreten, Hornicek nur gegen Zahlung der 30 Millionen Euro hohen Ausstiegsklausel ziehen zu lassen. Gerne würde Braga sogar den 2028 auslaufenden Vertrag vorzeitig verlängern.

Interessant für 2027?

Ob das gelingt, ist offen. Neben den Bayern sollen auch der FC Porto und Inter Mailand Interesse am 1,98 Meter großen Tschechen zeigen, der Ende Mai für die A-Nationalmannschaft debütierte und im WM-Kader stand.

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Für die Münchner dürfte ein fester Transfer frühestens 2027 infrage kommen. Dann laufen die Verträge von Manuel Neuer (40) und Sven Ulreich (37) aus, Jonas Urbig (22) ist noch bis 2029 gebunden und soll nach aktuellem Stand als Nummer eins aufgebaut werden.