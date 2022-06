PSG: Weg frei für Pochettino-Abgang

Mauricio Pochettinos Aus als Trainer von Paris St. Germain ist offenbar besiegelt. Laut ‚RMC‘ wurde in der vergangenen Woche eine Einigung bezüglich der vorzeitigen Trennung vom 50-Jährigen erzielt. Am gestrigen Montag landete PSG-Präsident Nasser Al-Khelaïfi in Paris, um letzte Details mit den Vertretern des Argentiniers zu besprechen. Pochettinos Vertrag läuft noch bis 2023.

Dessen Nachfolger steht derweil schon so gut wie fest. Christophe Galtier ist der Wunschkandidat. Mit dem OGC Nizza konnte sich PSG nach zähen Verhandlungen auf eine Ablöse verständigen. Rund zehn Millionen Euro werden für den 55-jährigen Franzosen fällig, der 2021 die Überraschungsmeisterschaft mit dem OSC Lille holte. Mit Paris neuem Berater Luís Campos arbeitete Galtier damals erfolgreich bei den Nordfranzosen zusammen.