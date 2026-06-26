Frankfurt lässt 40-Scorer-Talent ziehen

Admira Wacker hat sich die Dienste von Benjamin Dzanovic gesichert. Wie der Verein offiziell verkündet, unterschreibt der 18-Jährige, der von Eintracht Frankfurt kommt, einen langfristigen Vertrag in der Südstadt. Die Österreicher zahlen für den Offensivakteur keine Ablösesumme.

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Dzanovic, der 2020 zur Eintracht gewechselt war, überzeugte in den Jugendmannschaften der Hessen. In 52 Pflichtspielen für die U19 des Vereins steuerte er 21 Tore und 19 Vorlagen bei. Sportdirektor Ralf Muhr zeigt sich entsprechend begeistert von der Verpflichtung des jungen Bosniers: „Mit Benjamin stößt ein hochveranlagter sowie bei Eintracht Frankfurt top ausgebildeter Flügelstürmer zu uns. Dass er sich trotz einiger attraktiver Alternativangebote für die ADMIRA entschieden hat, ist vor allem unserer adaptierten strategischen Ausrichtung geschuldet. Wir dürfen alle gespannt sein, wie rasch und auch nachhaltig es ihm gelingt, seine Offensivqualitäten nicht nur in der Datenpol Arena in die Stadien zu bringen!“