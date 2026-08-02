Felix Bacher schließt sich Olympique Lyon an. Wie der Verein offiziell verkündet, wechselt der 25-Jährige von GD Estoril Praia zu Les Gones. In Lyon unterschreibt der Österreicher einen Vertrag bis 2031. Die Portugiesen werden mit einer Ablöse in Höhe von 4,3 Millionen Euro zuzüglich möglicher Bonuszahlungen von bis zu 800.000 Euro sowie einer Weiterverkaufsbeteiligung von 12,5 % entschädigt.

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🇦🇹 Le défenseur autrichien Felix Bacher s’engage avec l’OL jusqu’en 2031 ✍🔴🔵



🗞 Le communiqué 👉 https://t.co/dBIWQUvLyD#Bacher2031 — Olympique Lyonnais (@OL) August 2, 2026

Bacher spielte von 2020 bis 2021 für ein Jahr in der zweiten Mannschaft des SC Freiburg, kam für die Profis jedoch nie zum Einsatz. Der Innenverteidiger freut sich nun über den Wechsel zum französischen Spitzenklub: „Das ist ein großartiger Moment für mich und meine Familie. Ich bin sehr dankbar, bei Olympique Lyon unterschrieben zu haben. Ich hoffe, wir werden alle in dieser Saison großartige Momente erleben, und ich kann es kaum erwarten, für diesen Verein und seine Fans zu spielen. Ich bin ein ehrgeiziger Mensch, möchte eine Führungsrolle im Team übernehmen und auf dem Platz 100 Prozent geben.“