Atlético hat Wijnaldum auf der Liste

Atlético Madrid setzt sich angeblich mit Georginio Wijnaldum auseinander. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge wird der Niederländer in Diensten von Paris St. Germain sehr von den Klubverantwortlichen der Rojiblancos geschätzt. Der Mittelfeldspieler sei ein potenzieller Kandidat für einen Transfer im Sommer.

Atléticos Chancen sollen gar nicht mal schlecht stehen, schließlich kann Wijnaldum (Vertrag bis 2024) mit seiner Rolle in Paris nicht durchweg zufrieden sein. Der 31-Jährige pendelt in dieser Saison zwischen Startelf und Ersatzbank. In den wirklich großen Spielen wie jüngst gegen Real Madrid (1:0) ließ ihn PSG-Trainer Mauricio Pochettino draußen.