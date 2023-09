Stürmer-Transfer: Kölns Keller bezieht Stellung

Christian Keller hat erläutert, warum der 1. FC Köln im Sommer keinen weiteren Stürmer unter Vertrag genommen hat. Die ‚Bild‘ zitiert den Geschäftsführer Sport der Geißböcke: „Wir können nicht im obersten Regal einkaufen, wir haben unsere Limits. Wir haben Spieler, die Erfahrungen sammeln müssen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass wir eine Mannschaft und ein Trainer-Team haben, in dem sich alle zu 100 Prozent mit dem FC identifizieren. Und dieser Gruppe sollten wir auch Vertrauen schenken.“

In der Bundesliga belegen die Kölner aktuell den 16. Tabellenplatz, schossen in fünf Spielen gerade einmal vier Tore. Am zurückliegenden Deadline Day kamen Gerüchte auf, dass Ilhas Bebou (29) von der TSG Hoffenheim kurz vor einem Wechsel in die Domstadt steht. Ein Transfer kam allerdings nicht zustande. Nun müssen also die vorhandenen Stürmer um Davie Selke (28) für mehr Tore sorgen.